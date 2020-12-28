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Eğitim, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Karakaş'ın tercihi 'Gence'de yeğene veda' oldu

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Arif Yavuz   | 28.12.2020
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Karakaş'ın tercihi 'Gence'de yeğene veda' oldu Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Karakaş, AA muhabirlerinin çektiği, yaşam, spor ve haber kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde oyunu, Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" başlıklı fotoğrafına kullanan Karakaş, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden etkileyici olduğunu dile getiren Prof. Dr. Karakaş, "Anadolu Ajansı her yıl bu fotoğraf yarışmasını düzenliyor. Bu sene de gerçekten oylamada güzel fotoğraf kareleri yer alıyor. Fotoğraf, sadece bir anı olarak değerlendirilemez. Bizim dünyaya bakışımızı da ifade eden ve bizi etkileyen karelerdir. Günümüzde görüntü çok ön planda olsa da fotoğraf da yaşamın dondurulmuş gerçekliğidir. Bu da bana göre daha etkileyici." diye konuştu.

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