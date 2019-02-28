Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.07
Dolar
5.33
BIST 100
104,452.60
Altın
1,319.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak konuşuyor
logo
Eğitim

5 ilde eğitime kar engeli

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Elazığ ve Ağrı geneli ile Bingöl'ün Karlıova, Van'ın Bahçesaray ve Erzurum'un Horasan ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

  | 28.02.2019
5 ilde eğitime kar engeli

Ankara

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Gece başlayan kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte ekipler, bazı bölgelerde oluşan buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Ağrı

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de bir hafta aranın ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kar ve tipi nedeniyle ilçe genelindeki okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

İlçede 40 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy yollarının açılması, biriken karların temizlenmesi için Özel İdare ve belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Van

Van'ın Bahçesaray ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

Erzurum

Yoğun kar yağışı dolayısıyla Erzurum'un Horasan ilçesindeki ve kent genelinde taşımalı eğitim yapılan okullar da bugün tatil edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
Nijerya seçimleri ve 'Baba' Buhari’nin zaferi
Uluslararası düzende yeni paradigma: Batı dışı dünyanın rolü
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor

Benzer haberler

Bolu Dağı ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Bolu Dağı ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Safranbolu konakları beyaza büründü

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Öğrenciler ve öğretmenler okullarına 'renk' kattı

Öğrenciler ve öğretmenler okullarına 'renk' kattı
Başkentte kar etkili oldu

Başkentte kar etkili oldu

Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı