5 ilde eğitime kar engeli

Yurdun bazı illerinde devam eden yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

ANKARA

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bingöl

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı sonucu merkez ve 6 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Karaman

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kentte devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Aralık Cuma günü il merkezi ile bağlı köylerdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini belirtti.

Ardahan

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışının ulaşımı aksattığını belirtti.

Çerkezoğlu, "Bölgemizde yoğun kar yağışı mevcut. Bazı köy yollarımız kapandı. Dolayısıyla bu durum eğitimi olumsuz etkiliyor. Kar yağışının devam etmesinden dolayı, tüm il geneli okullarımızın tamamında eğitime ara verdik." dedi.

Elazığ

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre kar yağışının 28 Aralık Cuma günü devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın tam gün ara verildiğini ifade eden Kaldırım, şunları kaydetti:

"Yoğun kar yağışının devam etmesi, aşırı buzlanma ve don olayı beklendiğinden ilimiz genelinde yarın eğitime bir gün ara verilmiştir. Sevgili çocuklar, bu güzel manzaraların tadını çıkarın ama sağlığınıza dikkat edin." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, yarın ayrıca il merkezi ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli kamu görevlilerinin de izinli olduklarını belirtti.