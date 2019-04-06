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Eğitim

30 bin öğrenciye eş zamanlı 'dijital okuryazarlık' sınavı yapıldı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında 'dijital okuryazarlık' dersi alan öğrencilerimize yönelik ara sınav bugün yapıldı. Sınava aynı anda 30 bin öğrenci katıldı." dedi.

Ahmet Sertan Usul   | 06.04.2019
30 bin öğrenciye eş zamanlı 'dijital okuryazarlık' sınavı yapıldı

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında dijital okuryazarlık dersi alan 8 üniversitedeki 30 bin öğrenciye eş zamanlı sınavın başarıyla yapıldığını bildirdi.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında dijital okuryazarlık dersi alan öğrencilere yönelik eş zamanlı sınav gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sınav sekiz üniversitede eş zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi

Yeni YÖK olarak, projeyi, Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt, Şırnak ve Bingöl üniversitelerinde başlattıklarını hatırlatan Saraç, şunları kaydetti:

"Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında 'dijital okuryazarlık' dersi alan öğrencilerimize yönelik ara sınav bugün yapıldı. Sekiz üniversitede eş zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilen sınava aynı anda 30 bin öğrenci katıldı.

Öğrencilerimizin niteliklerine katkı sağlamak bizler için önemli. Yeni YÖK olarak bu projemizi de başarıyla sürdürmekteyiz. Yakında 'Yükseköğretimde Dijitalleşme' projemizin yeni bir adımını daha atacağız."

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