3 ilde eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde, Bingöl'ün Karlıova ve Samsun'un Tekkeköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

ANKARA

Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Elbistan, Nurhak, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde yarın tüm okullar, tipi, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle tatil edildi.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki okullarda yoğun kar nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar dolayısıyla ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime cuma günü ara verildiği bildirildi.

Samsun

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, Tekkeköy ilçesinde tipi ve rüzgarın sürüklediği kar sonucu mahalle yollarının kapandığı bildirildi.

Kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, ilçe merkezine taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için eğitime 11 Ocak Cuma günü bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.