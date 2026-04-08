2026 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde Filistin'deki üniversitelerin durumu ele alındı

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 2026 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde (EURIE 2026) "EURIE ile Dünya Turu: Filistin ile Dayanışma ve Ortaklık İçinde: Filistin Yükseköğretiminin Geleceğini Korumak" paneli yapıldı.

Moderatörlüğünü, Filistin yükseköğretim kurumlarıyla uluslararası akademik dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan kuruluş Friends of Palestinian Universities'in Direktörü Omar Shweiki'nin üstlendiği panelde, Gazze İslam Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Kamalain Shaath, Filistin Hebron Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Radwan Barakat ve Filistin Ulusal Erasmus+ Ofisi Direktörü Amir Khalil konuşmacı olarak katıldı.

Filistin Hebron Üniversitesi Akademik İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Barakat, telekonferans yoluyla yaptığı konuşmada, Filistin'deki yükseköğretim kurumlarının büyük ölçüde genç kurumlar olduğuna dikkati çekerek ülkedeki en eski üniversitenin 1971'de kurulduğunu söyledi.

Barakat, Batı Şeria'da 13, Gazze Şeridi'nde ise 5 üniversitenin bulunduğunu belirterek bu kurumların kamu, özel ve devlet üniversiteleri olarak farklı kategorilere ayrıldığını kaydetti.

Gazze'de 7 Ekim 2023 sonrasında yükseköğretim kurumlarının büyük ölçüde fiziki olarak yok edildiğini ve eğitim altyapısının ağır darbe aldığını ifade eden Barakat, tüm zorluklara rağmen kurumların kalite güvencesi süreçlerinden geçerek eğitim standartlarını korumaya çalıştığını belirtti.

Barakat, Filistin'de yükseköğretime olan talebin sürdüğünü ve üniversitelerin bu talebi karşılamak için büyümeye devam ettiğine dikkati çekerek uzun vadede sorunların çözümünün işgalin sona ermesine bağlı olduğunu söyledi.

Öğrenciler sınırlı imkanlarla eğitime devam ediyor

Eski Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shaath ise saldırıların ardından Gazze'deki yükseköğretim altyapısının yaklaşık yüzde 80'inin tamamen tahrip edildiğini vurgulayarak üniversite binalarının, laboratuvarların ve araştırma merkezlerinin hedef alındığını belirtti.

Shaath, çok sayıda akademisyen ve üniversite yöneticisinin İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çekerek bunun, insan kaynağı açısından ciddi boşluk yarattığını dile getirdi.

Zor şartlara rağmen yükseköğretimin yaklaşık yüzde 70 oranında sürdürülebildiğini belirten Shaath, öğrencilerin çadırlarda, geçici alanlarda ve sınırlı imkanlarla eğitimlerine devam ettiğini ifade etti.

Shaath, üniversitelerin yeniden inşası, geçici eğitim alanlarının oluşturulması ve akademik hareketliliğin sağlanmasının öncelikli ihtiyaçlar arasında yer aldığını belirterek Gazze'de yükseköğretimin yeniden ayağa kaldırılması için finansman, altyapı, burs imkanları ve uluslararası akademik işbirliklerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Filistin ve diğer ülkelerle yürütülen akademik çalışmalar

Filistin Ulusal Erasmus+ Ofisi Direktörü Khalil de telekonferans yoluyla yaptığı konuşmasında, Gazze'de yükseköğretim altyapısının büyük ölçüde tahrip edildiğini, Batı Şeria'daki üniversitelerin de baskı altında olduğunu belirtti.

Mevcut koşullarda öğrencilerin eğitime erişiminin sürekliliğinin sağlanmasının acil bir ihtiyaç haline geldiğini kaydeden Khalil, Avrupa, Türkiye ve diğer ülkelerle yürütülen akademik değişim programları, ortak araştırmalar ve kapasite geliştirme projelerinin Filistin yükseköğretimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Khalil, Erasmus+ programı kapsamında bugüne kadar 100'den fazla uluslararası ortaklık kurulduğunu ve 6 binden fazla öğrencinin hareketlilik programlarından faydalandığını aktardı.