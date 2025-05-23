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Eğitim

2025-DUS 1. Dönem ve 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı

2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) sonuçları açıklandı.

Utku Şimşek  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
2025-DUS 1. Dönem ve 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan'da uygulanan 2025-DUS 1. Dönem ile 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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