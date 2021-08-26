2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 5 Eylül'de uygulanacak 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavlarına giriş belgelerini erişime açtı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Eylül'de yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
2021-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) birinci aşama sınavları için adaylar saat 10.00'dan sonra, 2021-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) ikinci aşama sınavları için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.