Dolar
8.39
Euro
9.87
Altın
1,786.02
ETH/USDT
3,093.60
BTC/USDT
47,003.00
BIST 100
1,458.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 5 Eylül'de uygulanacak 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavlarına giriş belgelerini erişime açtı.

Aybüke İnal Kamacı   | 26.08.2021
2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Eylül'de yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2021-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) birinci aşama sınavları için adaylar saat 10.00'dan sonra, 2021-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) ikinci aşama sınavları için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de yoğun bakım servisi dolan hastanenin başhekimi aşı çağrısı yaptı
BioNTech/Pfizer, koronavirüs aşısı için Brezilyalı ilaç devi ile anlaştı
İran'da son 24 saatte 694 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Japonya, 1,63 milyon doz Moderna aşısının kullanımını durdurma kararı aldı
Rusya'da 820 ile Kovid-19 kaynaklı "günlük en yüksek" ölü sayısı kayıtlara geçti

Benzer haberler

2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı

2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı

YDS için başvurular başladı

2021-YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM'den 2021-KPSS ÖABT'ye girecek adaylara sınav saati uyarısı

ÖSYM'den 2021-KPSS ÖABT'ye girecek adaylara sınav saati uyarısı
DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı