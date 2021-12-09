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Eğitim

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Fırat Taşdemir   | 09.12.2021
2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına bugün saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilliyor.


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