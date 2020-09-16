2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzunun yarın yayımlanacağını açıkladı.
Adayların tercihlerini 17-23 Eylül tarihlerinde "http://ais.osym.gov.tr" adresi ve "ÖSYM AİS Mobil" uygulamasından yapabileceğini kaydeden Prof. Dr. Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
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Değerli YKS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 16, 2020
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız.
Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2020YKS