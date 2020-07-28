20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmen adayları, sonuçları, e-devlet üzerinden öğrenebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.