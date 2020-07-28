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Eğitim

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Selma Kasap   | 28.07.2020
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav sonuçları açıklandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmen adayları, sonuçları, e-devlet üzerinden öğrenebilecek.

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