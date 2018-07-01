YKS'nin ikinci oturumu başladı

ANKARA/İSTANBUL

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday, 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda sınava alındı.

Sınava girişlerde uygulanan 15 dakika kuralı nedeniyle adaylar, 10.00'dan itibaren sınav salonlarına alınmadı.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltilecek. AYT, 180 dakika sürecek.

Çocuklarını sınava gönderen aileler için de heyecanlı bekleyiş başladı. Okul bahçesinde bekleyen bazı velilerin dua ettikleri, bazılarının da Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü. Bazı veliler çocuklarıyla kucaklaşıp sınavda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunarak çocuklarını uğurladı.





10.15 itibariyle başlayan ve 180 dakika sürecek sınavda adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında hazırlanan soruları yanıtlamaya çalışacak.

Yabancı Dil Yeterlilik Testi (YDT) saat 15.45'te başlayacak

YKS'nin ikinci oturumu kapsamında gerçekleştirilecek olan YDT'ye girecek adayların 15.30'da sınav salonlarında olmaları gerekecek.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında yapılacak ve 120 dakika sürecek sınavda adaylara sadece başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı.

YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

Muhabir: Selma Kasap-Uğur İslamoğlu