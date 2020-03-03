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Türkiye, Düzensiz göçmenler Avrupa yolunda

Yunanistan'a gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin sınırdan geçişi sürüyor

Aralarında Suriye, Afganistan, İran ve Özbekistanlıların olduğu çok sayıda düzensiz göçmen Meriç Nehri'ni aşarak karşı kıyıya geçerken birçok kişinin de Avrupa'ya gitme umuduyla kıyıda bekleyişi sürüyor.

Berk Özkan   | 03.03.2020
Yunanistan'a gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin sınırdan geçişi sürüyor Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin Meriç Nehri'ni kullanarak, Avrupa'ya geçişi devam ediyor. 

Aralarında Suriye, Afganistan, İran ve Özbekistanlıların olduğu çok sayıda düzensiz göçmen nehri aşarak karşı kıyıya geçerken birçok kişinin de Avrupa'ya gitme umuduyla Meriç Nehri kıyısındaki bekleyişi sürüyor.

Suriyeli 7 kişilik Ravas ailesi de aynı umutla kıyıda bekleyen ailelerden. Ailenin en büyük çocuğu olan Fuat Ravas, 4 günden beri beklemeyi sürdürdüğünü, bir kaç sefer deneyip zorlandığını anlattı.

Ravas, "50 metre falan kaldı. Biraz uğraştık. Nehrin öbür tarafına gittik. Bizi almadılar. Orada pek umut yoktu. Konya'dan buraya geldik. İnşallah geçeriz. Bundan sonra Hollanda'da bulunan akrabaların yanına geçmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kendisi için bir şey istemediğini, sadece 1 yaşındaki kardeşi Hibetullah'ı düşündüğünü kaydeden Ravas, şunları söyledi:

"Kendim için bir şey istemiyorum. bana bir şey olursa da umurumda değil. Benim ufak kardeşim var. Ona bir şey olmasın o yeter. Her şey onun için. Ben yakalandım, öldüm, kaldım... Hiçbir şey umurumda değil. O, henüz 1 yaşında. Ona bir şey olmasın yeter. Güzel bir geleceği olsun. Kendim çalışıyorum. 50 yaşındaki babam yaşlı olduğu için işe almadılar onu. Ufak kardeşlerim de var. Onları çalıştırmak zorunda kaldık. Onların hayalleri yıkılmasın diye mecburen buraya geldik. Babam çalışsaydı buraya gelmek zorunda kalmazdık. Ailem de öyle düşünüyor. Çocuklarının geleceği olsun diye. Onun dışında bir şey umurlarında değil."

Hamza Ravas da ailenin ortanca üyesi olduğunu ve sınırdan geçeceğine inandığını dile getirerek, "Sınıra sadece 30 metre kaldı. Umut var, geçebileceğimizi sanıyorum. Avrupa'da okumak istiyorum. Geleceğimiz Avrupa'da." ifadelerini kullandı.

"Yolu açın burada kalmayacağım"

Arapça "Sınırları açın, çocuklarımız için" ve "İnsaniyet için neredesin?" yazılı döviz taşıyan Suriyeli Ziya Faris ise bunları sosyal medya ve televizyonlardan sesini duyurmak için hazırladığını söyledi. Faris, 5 gündür sınırın karşı tarafına geçmek için beklediğini anlatarak, Yunanistan tarafının geçişlerine izin vermediğini belirtti.

Yunanistan tarafının kapıları açacağını ve gideceklerini söyleyen Faris, şunları kaydetti:

"Yunanistan kapıları açacak ve gideceğiz. Çaremiz yok. 10 senedir savaş var. Yeter artık. 1 milyon kişi ölmüş, 1 milyon kişi hapiste. Kim savaşacak? Havadan uçaklar mı? Her aileden 1-2 kişi ölmüş. Çaremiz yok. Benim 3 çocuğum var. 3 çocuğum ve hanımımla geldim. Avrupa'ya gideceğim. Yolu açın burada kalmayacağım. Almanya, Hollanda, Belçika... Nerede akrabalar var oraya gideceğiz. Ne olursa olsun gideceğiz. Çaremiz yok."

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