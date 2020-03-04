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Türkiye, Düzensiz göçmenler Avrupa yolunda

Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacılar tarlaları aşarak sınıra ulaşıyor

Edirne'ye gelen binlerce sığınmacının sınır hattındaki hareketliliği devam ediyor.

Berk Özkan   | 04.03.2020
Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacılar tarlaları aşarak sınıra ulaşıyor Fotoğraf: Şebnem Coşkun / AA

Edirne

Türkiye'nin birçok ilinden Edirne'ye gelen aralarında Suriye, Afganistan, İran ve Özbekistanlıların da bulunduğu çok sayıda sığınmacı, sınır hattına ulaşmak üzere tarlaları aştı.

Tarlaları yürüyerek geçen sığınmacıların, Meriç Nehri kenarından karşı kıyıya geçişi devam ederken bazılarının da bekleyişi sürüyor.

Suriyeli 9 kişilik grup, 3 gündür sınırın karşı tarafına geçmek için Meriç Nehri kenarında beklediklerini belirterek, ne olursa olsun Yunanistan'a geçeceklerini söyledi.

Gruptakiler, sınırın karşı tarafında Yunan çiftçilerin ellerinde tüfeklerle beklediğini ileri sürerek, geçmek için geceyi bekleyeceklerini dile getirdi.

"Ortak Avrupa İltica Sistemi"

Uluslararası hukuk ile mültecilere dair uluslararası sözleşme ve mutabakatlara göre, kendilerini güvende hissetmeyen, savaş ve benzeri korkular nedeniyle ülkelerini terk eden her insan başka bir ülkeye sığınma hakkına sahip bulunuyor.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 14. maddesinde de "Herkes zulüm karşısında başka ülkelerde sığınma talebinde bulunma ve sığınma hakkından yararlanma hakkına sahiptir." ibaresi yer alıyor.

AB'nin göç politikasını şekillendiren ve hala üzerinde çalıştığı "Ortak Avrupa İltica Sistemi"ne göre ise "kendi vatanında ciddi zulüm ve zarar tehdidiyle karşı karşıya kaldığı için kaçan ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilere" iltica verilmesi gerekiyor.

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