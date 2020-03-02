Düzensiz göçmenler Avrupa yolunda
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, göçmenlere ilişkin, "AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir." dedi.
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Yunan kolluk kuvvetlerinin göçmenlere davranışları uluslararası hukuka uymuyorKamu Başdenetçisi Malkoç: Yunan kolluk kuvvetlerinin göçmenlere davranışları uluslararası hukuka uymuyor
Bakan Soylu: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469
İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu açıkladı.
Midilli'de göçmenler aşırı sağcılarla karşılaşmamak için sahilde sabahlıyor
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda aşırı sağcı grupların, kayıt işlemlerinin yapıldığı Moria kampına giden yol üzerinde barikat kurması nedeniyle düzensiz göçmenler sahilde konaklamak zorunda kalıyor.
Trump ve Miçotakis göçmen konusunu görüştü
ABD Başkanı Trump, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile İdlib ve mülteci meselesini görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB 18 Mart Bildirisinin gereklerini yerine getirmemiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB, 18 Mart Bildirisinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir. Size 1 milyar avro göndereceğiz.' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz." dedi.