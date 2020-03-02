02.03.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB 18 Mart Bildirisinin gereklerini yerine getirmemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB, 18 Mart Bildirisinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir. Size 1 milyar avro göndereceğiz.' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz." dedi.