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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenliyor
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Düzensiz göçmenler Avrupa yolunda

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, göçmenlere ilişkin, "AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, göçmenlere ilişkin, "AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir." dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Yunan kolluk kuvvetlerinin göçmenlere davranışları uluslararası hukuka uymuyor

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Yunan kolluk kuvvetlerinin göçmenlere davranışları uluslararası hukuka uymuyor

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Yunan kolluk kuvvetlerinin göçmenlere davranışları uluslararası hukuka uymuyor
Düzensiz göçmenlerin tek isteği Avrupa'ya gitmek

Düzensiz göçmenlerin tek isteği Avrupa'ya gitmek

Düzensiz göçmenlerin tek isteği Avrupa'ya gitmek
Su alan bottaki 42 düzensiz göçmeni sahil güvenlik kurtardı

Su alan bottaki 42 düzensiz göçmeni sahil güvenlik kurtardı
AB göçmen mutabakatında sözünü tutmadı

AB göçmen mutabakatında sözünü tutmadı
Düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya yolculuğu sürüyor

Düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya yolculuğu sürüyor
Küçük Sedil, Ege Denizi'nde yaşadıkları korku dolu anları unutmadı

Küçük Sedil, Ege Denizi'nde yaşadıkları korku dolu anları unutmadı
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Bakan Soylu: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469
03.03.2020

Bakan Soylu: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469

İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu açıkladı.

Midilli'de göçmenler aşırı sağcılarla karşılaşmamak için sahilde sabahlıyor
03.03.2020

Midilli'de göçmenler aşırı sağcılarla karşılaşmamak için sahilde sabahlıyor

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda aşırı sağcı grupların, kayıt işlemlerinin yapıldığı Moria kampına giden yol üzerinde barikat kurması nedeniyle düzensiz göçmenler sahilde konaklamak zorunda kalıyor.

Trump ve Miçotakis göçmen konusunu görüştü
03.03.2020

Trump ve Miçotakis göçmen konusunu görüştü

ABD Başkanı Trump, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
03.03.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile İdlib ve mülteci meselesini görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB 18 Mart Bildirisinin gereklerini yerine getirmemiştir
02.03.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB 18 Mart Bildirisinin gereklerini yerine getirmemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB, 18 Mart Bildirisinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir. Size 1 milyar avro göndereceğiz.' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz." dedi.

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