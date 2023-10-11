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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi, 17 Ekim'de yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekiminin 17 Ekim Salı günü yapılacağı duyuruldu.

Emrah Altunkaya  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi, 17 Ekim'de yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.00'te Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Bu turda, 2. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 25 takım ile Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10 ve TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım yer alacak.

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