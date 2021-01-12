Yusuf Yazıcı Ligue 1'de aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi
Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.
Paris
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve Olympique Lyon'da oynayan Tino Kadewere ve Karl Toko-Ekambi, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği (UNFP) tarafından aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.
Ligue 1’de Aralık ayının oyuncusu ödülüne aday gösterildim. Oy kullanmak istersiniz diye linki şuraya bırakıyorum.😉 #DedicatedToPlay— Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) January 12, 2021
🗳: https://t.co/oSJPMB5JPR pic.twitter.com/dR5YaPadKb
Aralık ayının futbolcusu, UNFP'nin internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlenecek. Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından oylamayı paylaşarak destek istedi.
Lille takımı, Twitter hesabından ödüle aday gösterilmesi nedeniyle Yusuf Yazıcı'yı tebrik ederek taraftarlardan milli futbolcu için oy kullanmaya davet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.