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Yunanistan'da oynanacak derbinin gelirinin bir kısmı depremzedelere bağışlanacak

Yunanistan Süper Lig takımlarından PAOK, AEK ile oynayacak derbinin gelirinin bir kısmını, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Derya Gülnaz Özcan   | 16.02.2023
Yunanistan'da oynanacak derbinin gelirinin bir kısmı depremzedelere bağışlanacak

Atina

PAOK Kulübü, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, dayanışmanın din, ırk, etnik köken gözetmediğine vurgu yaptı.

Açıklamada, "PAOK, AEK'e karşı oynanacak derbi mücadelesi gelirinin bir kısmının Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere verileceğini duyurur." ifadesi yer aldı.

Ligin 23. haftasında PAOK'un AEK'i konuk edeceği karşılaşma, 19 Şubat Pazar günü oynanacak.

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