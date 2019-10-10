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Yunanistan'da 12 Türk motosikletçi piste çıkacak

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nda 10, Yunanistan Drag Şampiyonası'nda da 2 sporcu mücadele verecek.

Ömer Hakan Kibar   | 10.10.2019
Yunanistan'da 12 Türk motosikletçi piste çıkacak

Ankara

Motosiklette, BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nda 10, Yunanistan Drag Şampiyonası'nda da 2 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası 11-13 Ekim tarihlerinde Drama, Yunanistan Drag Şampiyonası ise 12-13 Ekim tarihlerinde Agrinio kentinde düzenlenecek.

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası SM65 sınıfında Selen Tınaz, Emir Abay, Egehan Çalhan, SM85 sınıfında Aras Efe Yıldırım, Yiğit Teker, Baran Bulut Kocaman, Akil Ulusan, Irmak Yıldırım, S3 sınıfında Ares Stefan Bengiç ve Open sınıfında da Ata Kahveci piste çıkacak.

Şampiyonada 12 Ekim Cumartesi günü 6. ayak, 13 Ekim Pazar günü de 7. ayak yarışları yapılacak. SM85 genel klasmanında Baran Bulut Kocaman ikinci, SM65 genel klasmanında ise Selen Tınaz üçüncü sırada yer alıyor.

Öte yandan, Agrinio kentinde 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Yunanistan Drag Şampiyonası'nın 5. ayağında da Kamil Kırbaş ve Okan Ergün mücadele verecek.


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