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Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası ertelendi

İtalya'nın Trentino şehrinde 9-13 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi.

Berad Büyük   | 03.05.2020
Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası ertelendi

İstanbul

İtalya'nın Trentino şehrinde 9-13 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Avrupa Bisiklet Birliğinden (UEC) yapılan açıklamada, ertelenen Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nın 2021'de aynı yerde yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada kesin tarih verilmezken, organizasyonun 1-5 Eylül veya 8-12 Eylül tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.

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