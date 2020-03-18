Euro
7.10
Dolar
6.45
BIST 100
86,885.71
Altın
1,503.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Yeni Zelanda'da koronavirüs nedeniyle Auckland City şampiyon ilan edildi

Yeni Zelanda Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birinci Lig'i erken sonlandırdığını ve lider Auckland City'yi şampiyon ilan ettiğini duyurdu.

Yunus Kaymaz   | 18.03.2020
Yeni Zelanda'da koronavirüs nedeniyle Auckland City şampiyon ilan edildi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni Zelanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği ve ligin erken bitirilmesine karar verildiği kaydedildi. 

Açıklamada, ligde 37 puanla lider durumdaki Auckland City'nin şampiyon ilan edildiği ve gelecek sezon en yakın takipçisi Team Wellington ile Okyanusya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığı belirtildi.

Kararın hükümet yetkilileri, sağlık uzmanları ve ligdeki kulüplerin temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından alındığı aktarıldı.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt dışından gelen 8 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 20'ye çıktığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Futbolcu arkadaşlarımızın hiçbiri şu anda tam konsantre olamıyor'
Macron’a virüslü seçim darbesi
'Kovid-19 konusunda alınan önlemlerim işe yarayıp yaramadığını iki hafta sonra görebiliriz'
Avrupa'dan gelen 1957 kişi İstanbul'daki üç yurtta karantina altında
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir

Benzer haberler

'Futbolcu arkadaşlarımızın hiçbiri şu anda tam konsantre olamıyor'

'Futbolcu arkadaşlarımızın hiçbiri şu anda tam konsantre olamıyor'

Macron’a virüslü seçim darbesi

Avrupa'dan gelen 1957 kişi İstanbul'daki üç yurtta karantina altında

İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir

İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
'Diyanet Çocuk' ve 'Diyanet Aile' dergilerine ücretsiz erişim

'Diyanet Çocuk' ve 'Diyanet Aile' dergilerine ücretsiz erişim
İran'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta da cuma namazı kılınmayacak

İran'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta da cuma namazı kılınmayacak