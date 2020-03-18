Yeni Zelanda'da koronavirüs nedeniyle Auckland City şampiyon ilan edildi
Yeni Zelanda Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birinci Lig'i erken sonlandırdığını ve lider Auckland City'yi şampiyon ilan ettiğini duyurdu.
İstanbul
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Yeni Zelanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği ve ligin erken bitirilmesine karar verildiği kaydedildi.
Açıklamada, ligde 37 puanla lider durumdaki Auckland City'nin şampiyon ilan edildiği ve gelecek sezon en yakın takipçisi Team Wellington ile Okyanusya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığı belirtildi.
Kararın hükümet yetkilileri, sağlık uzmanları ve ligdeki kulüplerin temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından alındığı aktarıldı.
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt dışından gelen 8 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 20'ye çıktığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.