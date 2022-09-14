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Yasemin Adar Yiğit ikinci kez dünya şampiyonu

Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 14.09.2022
Yasemin Adar Yiğit ikinci kez dünya şampiyonu

Belgrad

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde Yasemin, finalde Mısırlı güreşçi Samar Hamza ile karşılaştı.

Stark Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-0 mağlup eden milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

Dünya şampiyonu tek Türk kadın güreşçi olan Yasemin, Belgrad'da ikinci turda Kazak Gulmaral Yerkebayeva'yı 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Japon Yuka Kagami'yi 4-2, yarı finalde de Ekvadorlu Genesis Reasco Valdez'i 4-3 yenmişti.

İlklerin güreşçisi

Yasemin Adar Yiğit, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncülük kürsüsünde yer alan Yasemin, olimpiyatlarda madalya alan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçmişti.

Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda beşinci gün sonunda 3 altın ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyaya ulaştı.

"Türk kadınının gücünü göstermeye çalışıyorum"

İkinci kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, "Türk kadınının gücünü göstermeye çalışıyorum." dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 76 kiloda şampiyon olan Yasemin, final müsabakasının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Yasemin, "2017'nin ardından ikinci kez Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünya şampiyonu oldum. Türk kadınını her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Türk kadınının gücünü göstermeye çalışıyorum." diye konuştu.

Genç sporculara örnek olduğunu söyleyen milli güreşçi, şöyle devam etti:

"Arkamızdan gelecek genç kızlarımız var. Onlar için rol model olmaya çalışıyorum. Çünkü ben bir idolüm. Benim önümde örnek alabileceğim kimse yoktu ve hep hayal kurarak mücadele etmeye başladım. Genç kızlarımızın da beni örnek almasıyla güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Çünkü insanımız hep elle tutulur, gözle görülür birinin olmasını istiyor. İnşallah onlar da çok güzel şekilde yarın müsabakalarına devam edecekler. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz."

Yeni hedef Paris 2024

Yasemin, Grekoromen Milli Takımı'nın şampiyon olduğunu hatırlatarak, "Gerçekten tarih üstüne tarih yazan bir takımız. Güreş olarak her zaman ilkleri başarıyoruz. Kadın güreşinde de hedefimizi her zaman bir ileriye taşıyoruz. Şimdiki hedefimiz ise tabii ki 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah orada da ülkemi en iyi şekilde temsil eder, bayrağımı dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okuturum." değerlendirmesinde bulundu.

Paris'te olimpiyat şampiyonluğunu hedeflediğinin altını çizen Yasemin, "Hayal kurarak bu seviyeye geldim. İnşallah Paris'te birinci olurum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Yasemin Adar Yiğit'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda kazandığı altın madalya ile bizleri gururlandıran milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit kardeşimi yürekten kutluyor, salonda İstiklal Marşı’nın yankılanması ve Türk bayrağının en tepede dalgalanması için emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum."

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