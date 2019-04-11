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Yasemin Adar Avrupa şampiyonu

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar, altın madalya kazandı. Şampiyonada Evin Demirhan, Bediha Gün ve Elif Jale Yeşilırmak ise bronz madalya aldı.

Ercan Çakar   | 11.04.2019
Yasemin Adar Avrupa şampiyonu

İstanbul

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 76 kilo finalinde Avusturyalı Martina Kuent'i 6-1 yenen milli sporcu Yasemin Adar, altın madalyaya ulaştı.

Üst üste 4. kez şampiyon

Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 4. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Evin Demirhan

Şampiyonada, kadınlar 50 kiloda Azerbaycanlı Türkan Nasırova'yı 10-3 yenen Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu.

Evin Demirhan, 2018 Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncü olma başarısı göstermişti.

Bediha Gün

Şampiyonada, kadınlar 55 kiloda Belaruslu Zalina Sidakova'yı 2 dakika 15 saniyede teknik üstünlükle yenen (10-0) Bediha Gün, bronz madalyanın sahibi oldu.

Bediha Gün, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez bronz madalya elde etti.

Elif Jale Yeşilırmak

Kadınlar 59 kiloda Macar Ramona Galambos'u 5-1 yenen Elif Jale Yeşilırmak, bronz madalya aldı.

Elif Jale Yeşilırmak, geçen yılki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde etmişti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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