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Yasemin Adar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar, kadınlar 76 kiloda finale kaldı.

Fatih Gazioğlu  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Yasemin Adar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar, yarı finalde Ukraynalı Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale yükseldi.


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