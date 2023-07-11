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Wimbledon'da Novak Djokovic ve Jannik Sinner yarı finale çıktı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve 8 numaralı seribaşı Jannik Sinner yarı finale yükseldi.

Mutlu Demirtaştan  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Wimbledon'da Novak Djokovic ve Jannik Sinner yarı finale çıktı

Istanbul

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 9. gününde tek erkekler çeyrek final maçları tamamlandı.

Wimbledon'da 7 olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Djokovic, 7 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev ile karşılaştı. İki saat 48 dakika süren maçta rakibini 4-6, 6-1, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenen Djokovic, üst üste 5. kez Wimbledon'da yarı finale çıktı. Grand slam turnuvalarında 46. kez yarı final gören Djokovic, bu alanda İsviçreli Roger Federer'in rekorunu egale etti.

Günün diğer maçında ise İtalyan Jannik Sinner, dünya 92 numarası Rus Roman Safiullin ile korta çıktı. Rakibini 2 saat 14 dakika sonunda 6-4, 3-6, 6-2 ve 6-2 biten setlerle 3-1 mağlup eden Sinner, ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale kaldı.

Turnuvanın yarı finalinde Djokovic ile Sinner eşleşti.

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