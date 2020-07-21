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Washington'da düzenlenmesi planlanan ATP turnuvası iptal edildi

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu takvimindeki Washington Açık Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Mutlu Demirtaştan   | 21.07.2020
Washington'da düzenlenmesi planlanan ATP turnuvası iptal edildi

İstanbul

ATP'den yapılan açıklamada, bu yıl 13 Ağustos'ta başlaması planlanan ABD'deki Washington Açık'ın, salgının sebep olduğu belirsizlik ortamı yüzünden iptal edildiği duyuruldu.

Mart ayında salgın nedeniyle tüm ATP turnuvaları askıya alınmış ve sezonun 13 Ağustos'ta Washington Açık ile yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

Takvim değişikliği olmaması halinde 2020 sezonu, 20 Ağustos'taki Cincinnati Masters Turnuvası ile devam edecek.

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