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Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası, 11 Ekim'de İstanbul'da oynanacak

Voleybolda Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasındaki AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası, 11 Ekim tarihinde İstanbul'da oynanacak.

Bozhan Memiş  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası, 11 Ekim'de İstanbul'da oynanacak

İstanbul

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Opet ile Kupa Volley şampiyonu VakıfBank, saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

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