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Villarreal, Watford'dan Pervis Estupinan'ı renklerine bağladı

22 yaşındaki sol bek Estupinan ile 7 yıllık sözleşme imzalandı.

Mutlu Demirtaştan   | 16.09.2020
Villarreal, Watford'dan Pervis Estupinan'ı renklerine bağladı

İstanbul

İspanya ekibi Villarreal, İngiltere'nin Watford takımından Ekvadorlu futbolcu Pervis Estupinan'ı kadrosuna kattı.

Villarreal Kulübü, 22 yaşındaki sol bek Estupinan ile 7 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Watford Kulübü ise transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiğini açıkladı.

Kariyerine ülkesinin LDU Quito takımında başlayan Estupinan, 2016'da transfer olduğu Watford'da forma şansı bulamamış ve 4 sezon boyunca İspanya'nın Granada, Almeria, Mallorca, Osasuna ekiplerine kiralanmıştı.

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