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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Valencia Kulübünün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 17.03.2020
Valencia Kulübünün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi

Ankara

#İnteraktif - Bir bakışta koronavirüs salgını

Koronavirüs yayılma haritası

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Valencia'dan yapılan açıklamada, kulüp içinde devam eden testlerin ardından teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların oranının yüzde 35'e çıkmasına rağmen hiç birisinde hastalık semptomları görülmediği belirtildi.

Açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan tüm oyuncular ve ekibin evlerinde karantinaya alındığı ve gereken sağlık desteğinin sağlandığı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 Şubat'ta İtalya temsilcisi Atalanta ile San Siro Stadı'nda oynadıkları maç sırasında virüse karşı önlem alınmadığını hatırlatan Valencia, "O maçın çok kısa bir süre sonrasında o bölge, virüsün yüksek riskli olduğu alanlar arasına girdi. Kulüp içindeki virüse yüksek yakalanma oranının, bu nedenle gerçekleştiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Valencia, aralarında futbolcular Arjantinli Ezequiel Garay ve Fransız Eliaquim Mangala'nın da yer aldığı 5 kişide Kovid-19'a rastlandığını hafta sonu açıklamıştı.

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