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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Jedinstvo Stara Pazova'yı konuk edecek

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında yarın sahasında Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova'yla karşılaşacak.

Bozhan Memiş  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Jedinstvo Stara Pazova'yı konuk edecek

İstanbul

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.

Mücadeleyi Fransa Voleybol Federasyonundan Christophe Lecourt ve Romanya Voleybol Federasyonundan Tudor Pop yönetecek.

Grupta oynadığı ilk iki maçını 3-0'lık skorlarla kazanan VakıfBank, son mücadelesinde evinde İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibine 3-0 kaybetti.

Jedinstvo Stara Pazova ise son maçında sahasında Fransa'nın Volley Mulhouse takımını 3-2 yendi.

İki ekibin Sırbistan'da oynanan mücadelesinden VakıfBank 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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