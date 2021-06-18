Euro
10.36
Dolar
8.73
BIST 100
1,391.06
Altın
1,772.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünyadan Spor

Uzun atlamada olimpiyat madalyalı Luvo Manyonga'ya 4 yıl men cezası verildi

Erkekler uzun atlamada olimpiyat madalyalı Güney Afrikalı atlet Luvo Manyonga, doping testlerini kaçırdığı gerekçesiyle 4 yıl spordan men cezası aldı.

Mutlu Demirtaştan   | 18.06.2021
Uzun atlamada olimpiyat madalyalı Luvo Manyonga'ya 4 yıl men cezası verildi

Istanbul

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, bir yıl içinde bulunabilirlik bildirimi kuralını 3 kez ihlal ettiği için ocak ayında yarışmalardan geçici şekilde men edilen Manyonga, 23 Aralık 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 4 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

Uzun atlama kategorisinde 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda gümüş, Londra'daki 2017 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 30 yaşındaki Manyonga, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın da favori atletleri arasında gösteriliyordu.

Güney Afrikalı atlet, 2012'de ise yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle spordan 18 ay men cezası almıştı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) bulunabilirlik bildirimi kuralı doğrultusunda, sporcuların doping kontrolü için güncel bilgileri sağlamaları ve çağrıldıkları takdirde test için hazır bulunmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bin 935'e yükseldi
SHGM: Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırıldı
﻿İsrail ile Filistin arasında 1 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşı takası yapılacak
Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı
Aşı programındaki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşıları tamamlandı

Benzer haberler

Uzun atlamada olimpiyat madalyalı Luvo Manyonga'ya 4 yıl men cezası verildi

Uzun atlamada olimpiyat madalyalı Luvo Manyonga'ya 4 yıl men cezası verildi

Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli halterci Ferdi Hardal'ın gözü madalyada

Avrupa Futbol Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları heyecanı TV satışlarını artırdı

Milli okçuların hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmak

Milli okçuların hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmak
Milli okçu Mete Gazoz çocukluk hayaline bir adım daha yaklaştı

Milli okçu Mete Gazoz çocukluk hayaline bir adım daha yaklaştı
Milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı: Tokyo için heyecanlıyız

Milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı: Tokyo için heyecanlıyız