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Ukraynalı kayakçı doping nedeniyle Pekin 2022'den geçici olarak men edildi

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu branşında mücadele eden Ukraynalı Valentyna Kaminska, doping testinden geçemeyen ikinci sporcu oldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 16.02.2022
Ukraynalı kayakçı doping nedeniyle Pekin 2022'den geçici olarak men edildi 2022 Pekin Kış Olimpiyatları

Ankara

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu branşında mücadele eden Ukraynalı Valentyna Kaminska, doping testinden geçemeyen ikinci sporcu oldu.

Uluslararası Test Ajansından (ITA) yapılan açıklamada, Kaminska'nın doping testinde yasaklı anabolik steroid ile iki maddeye daha rastlanması nedeniyle olimpiyatlardan geçici olarak men edildiği belirtildi.

Valentyna Kaminska, kayaklı koşu kadınlar klasik 10 kilometrede 79'uncu, serbest sprintte 70'inci, takımlar 4x5 kilometre bayrak yarışında ise 18'incilik elde etmişti.

34 yaşındaki Kaminska, alp disiplini kayak branşında mücadele eden İranlı Hüseyin Save Şemşeki'nin ardından doping nedeniyle oyunlardan men edilen ikinci sporcu oldu.


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