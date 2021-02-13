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Ukrayna'da Türk boksör Arda Tamer Avcı, UBO Kıtalararası Şampiyonu oldu

Türk boksör Arda Tamer Avcı, hafif sıklette Universal Boxing Organization (UBO) Kıtalararası Şampiyonu oldu.

Talha Yavuz   | 13.02.2021
Ukrayna'da Türk boksör Arda Tamer Avcı, UBO Kıtalararası Şampiyonu oldu Fotoğraf: Talha Yavuz/AA

Kiev

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Uluslararası Boks Gecesi'nde hafif sıklet kıtalararası kemer maçında Arda Tamer Avcı, Gürcü rakibi Vladimer Janezashvili ile mücadelesini 2. raundda nakavtla kazandı.

Avcı, Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci raundda muhtemelen rakibinin burnunun kırıldığını söyledi. Ancak rakibinin devam etmek istediğini ve sonrasında maçı nakavtla kazandığını anlatan Avcı, mutlu olduğunu ifade etti.

Avcı, gelecekte diğer büyük federasyonların kemerlerini de almak istediğini kaydetti.

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