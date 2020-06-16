UEFA'dan DTÖ'nün Suudi Arabistan'ı suçlu bulduğu 'korsan yayın' raporuna destek
UEFA, Dünya Ticaret Örgütünün korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu açıkladığı raporu memnuniyetle karşıladı.
İstanbul
UEFA'dan yapılan açıklamada, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) korsan yayın yapan beoutQ platformu ile Suudi devleti arasında doğrudan bağlantı kurduğu raporun memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Açıklamada, beoutQ platformunun UEFA'ya bağlı maçların da içinde olduğu karşılaşmaları kaçak yayınladığı ve Suudi Arabistan'ın Arabsat tarafından iletilen frekanslarla kaçakçılığa ev sahipliği yaptığı aktarıldı.
Kaçak yayıncılığın sadece yatırımcıları değil sporun varlığını tümüyle tehdit ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.