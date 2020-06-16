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UEFA'dan DTÖ'nün Suudi Arabistan'ı suçlu bulduğu 'korsan yayın' raporuna destek

UEFA, Dünya Ticaret Örgütünün korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu açıkladığı raporu memnuniyetle karşıladı.

Berad Büyük   | 16.06.2020
UEFA'dan DTÖ'nün Suudi Arabistan'ı suçlu bulduğu 'korsan yayın' raporuna destek

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamada, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) korsan yayın yapan beoutQ platformu ile Suudi devleti arasında doğrudan bağlantı kurduğu raporun memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, beoutQ platformunun UEFA'ya bağlı maçların da içinde olduğu karşılaşmaları kaçak yayınladığı ve Suudi Arabistan'ın Arabsat tarafından iletilen frekanslarla kaçakçılığa ev sahipliği yaptığı aktarıldı.

Kaçak yayıncılığın sadece yatırımcıları değil sporun varlığını tümüyle tehdit ettiği bildirildi.

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