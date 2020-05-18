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UEFA Yönetim Kurulu toplantısı 17 Haziran'a ertelendi

UEFA'nın, 27 Mayıs'ta yapılması planlanan yönetim kurulu toplantısı, 17 Haziran'a ertelendi.

Abdulkadir Karakaya   | 18.05.2020
UEFA Yönetim Kurulu toplantısı 17 Haziran'a ertelendi

Ankara

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "27 Mayıs'taki yönetim kurulu toplantısı, gelecek yıl düzenlenecek EURO 2020 için önerilen az sayıda mekanla ilgili kalan açık noktaların varlığı nedeniyle 17 Haziran'a ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. 

EURO 2020, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihine ertelenmişti.

UEFA'nın, 12 farklı ülkede düzenlenecek olan şampiyona için belirlenen ev sahibi şehirleri değiştirmeyi planlamadığı belirtilmişti.

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