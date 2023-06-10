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UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde karşılaşacak olan Manchester City ve Inter takımlarının taraftarları Atatürk Olimpiyat Stadına giriş yapıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini arıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İngiltere'nin Manchester City takımıyla İtalya'nın Inter ekibi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşıyor.

Mutlu Demirtaştan  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini arıyor Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter arasında oynanan maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

Manchester City: Ederson, Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland

Inter: Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko

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