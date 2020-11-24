Euro
9.52
Dolar
8.00
BIST 100
1,320.98
Altın
1,806.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Sevilla gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta E Grubu'nda oynanan maçlarda rakiplerini 2-1 yenen Chelsea ve Sevilla, gruptan çıkmayı garantiledi.

Yunus Kaymaz   | 24.11.2020
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Sevilla gruptan çıkmayı garantiledi

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta E Grubu'nda oynanan iki maçla başladı.

Deplasmanda Fransız ekibi Rennes'e konuk olan Chelsea, rakibini 22. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90+1. dakikada Olivier Giroud'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin tek golünü 85. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Sevilla, deplasmanda Krasnodar'ı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yendi.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ivan Rakitic ve 90+5. dakikada Munir El Haddadi atarken, Rus temsilcisinin tek golü 56. dakikada Wanderson'dan geldi.

Grupta puanını 10'a çıkaran Chelsea ve Sevilla, son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Rennes ve Krasnodar'ın birer puanı bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Macron, Kovid-19 salgınıyla mücadele planını açıkladı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 50 bini geçti
Anadolu Efes'te dört kişi Kovid-19'a yakalandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 608 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Sevilla gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Sevilla gruptan çıkmayı garantiledi

Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçını yarın yönetecek

Medipol Başakşehir kafilesi İngiltere'de

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor