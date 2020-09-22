UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3 maç oynandı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk ayağında 3 maç oynandı.
Ankara
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma yapıldı.
Sonuçlar şöyle:
Krasnodar (Rusya) - PAOK (Yunanistan): 2-1
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Salzburg (Avusturya): 1-2
Slavia Prag (Çekya) - Midtjylland (Danimarka): 0-0Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.