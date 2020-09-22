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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3 maç oynandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk ayağında 3 maç oynandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 22.09.2020
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3 maç oynandı

Ankara

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma yapıldı.

Sonuçlar şöyle:

Krasnodar (Rusya) - PAOK (Yunanistan): 2-1

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Salzburg (Avusturya): 1-2

Slavia Prag (Çekya) - Midtjylland (Danimarka): 0-0

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