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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu yarın başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu maçları yarın başlıyor.

Fatih Erel   | 15.08.2022
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu yarın başlıyor

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, play-off turunun ilk maçları 16-17 Ağustos, rövanşları ise 23-24 Ağustos'ta yapılacak.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak.

Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Play-off turu ilk maçları programı şöyle:

Salı:

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)

22.00 Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda)

Çarşamba:

19.45 Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - ​​Benfica (Portekiz)


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