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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi

Kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Berad Büyük   | 01.09.2020
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 22-23 Eylül, rövanşları ise 29-30 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Turu geçen taraflar Şampiyonlar Ligi gruplarına katılırken, kaybedenler ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam edecek.

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu:

Slavia Praha (Çekya)/Midtjylland (Danimarka) - Young Boys (İsviçre)

Maccabi Tel-Aviv (İsrail)/Dinamo Brest (Belarus)

Olympiakos (Yunanistan) - Omonia (Güney Kıbrıs Rum yönetimi)/Kızılyıldız (Sırbistan)

Karabağ (Azerbaycan)/Molde (Norveç) - Ferencvaros (Macaristan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Lig yolu:

Krasnodar Rusya) - PAOK (Yunanistan)/Benfica (Portekiz)

Gent (Belçika)/Rapid Wien (Avusturya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)/AZ Alkmaar (Hollanda)


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