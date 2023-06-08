Dolar
23.38
Euro
25.18
Altın
1,966.76
ETH/USDT
1,854.70
BTC/USDT
26,588.00
BIST 100
5,510.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda

İstanbul'da 10 Haziran'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde kupanın dev maketi, Taksim Meydanı'nda sergileniyor.

İlyas Kaçar  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

İstanbul

İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya'nın Inter takımı arasında 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi hazırlıklar devam ediyor.

Bu kapsamda, Taksim Meydanı'na konulan dev futbol topu ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının maketine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Futbol topu ve dev kupa önünde hatıra fotoğrafı çektiren turistler, alanda kurulan platformda satılan forma, atkı ve şapkalara sahip olabilmek için sırada bekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması
Diyarbakır annelerinden Zeliha Yaşar: Oğlum kaç gel, güvenlik güçlerine teslim ol
İnebolu Çayı'nda sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Yeni dönemin ilk MGK toplantısı başladı

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi Taksim Meydanı'nda

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez bir Türk futbolcu havaya kaldıracak

UEFA Şampiyonlar Festivali yarın başlayacak

Efsaneler, Şampiyonlar Ligi finali öncesi "fan zone" alanında taraftarlarla buluşacak

Efsaneler, Şampiyonlar Ligi finali öncesi "fan zone" alanında taraftarlarla buluşacak
Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor

Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor
Roma Teknik Direktörü Mourinho, UEFA Avrupa Ligi finaline odaklanmış durumda

Roma Teknik Direktörü Mourinho, UEFA Avrupa Ligi finaline odaklanmış durumda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet