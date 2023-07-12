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UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. eleme turunda 5 maç yapıldı.

Mutlu Demirtaştan  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla sona erdi

İstanbul

Rövanş karşılaşmalarının 18-19 Temmuz'da oynanacağı turda alınan sonuçlar şöyle:

Astana (Kazakistan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan): 1-1

HJK Helsinki (Finlandiya) - Larne (Kuzey İrlanda): 1-0

Hacken (İsveç) - The New Saints (Galler): 3-1

Farul Constanta (Romanya) - Sheriff (Moldova): 1-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Swift Hesper (Lüksemburg): 1-1


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