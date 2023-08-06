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UEFA kulüp organizasyonlarında muhtemel rakipler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un tur atlamaları halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri yarın belli olacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
UEFA kulüp organizasyonlarında muhtemel rakipler belli oluyor

Ankara

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi (TSİ) 13.00'te başlayacak.

Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de (TSİ) 14.00'teki çekilişle belli olacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise (TSİ) 15.00'te çekilecek.

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.


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