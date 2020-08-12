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UEFA, Kosova ekibi Drita'yı hükmen mağlup ilan etti

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde iki futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Kosova'nın Drita takımı hükmen mağlup olarak elendi.

Yunus Kaymaz   | 12.08.2020
UEFA, Kosova ekibi Drita'yı hükmen mağlup ilan etti Fotoğraf: AA Arşiv

Istanbul

UEFA, İsviçre'nin Nyon kentinde Kuzey İrlanda temsilcisi Linfield ile Drita arasında dün oynanması planlanan ancak Kosova temsilcisinde iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenen maçla ilgili kararını verdi. 

Açıklamada, UEFA yönetmeliklerine göre Drita'nın 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği ve Linfield'in bir üst tura yükseldiği kaydedildi.

Drita'nın iki futbolcusunda koronavirüs çıkması üzerine tüm takım karantinaya alınmıştı.

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