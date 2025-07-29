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UEFA Konferans Ligi'nde Levadia, Differdange ve Olimpija Ljubljana tur atladı

UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanşlarında Levadia Tallinn, Differdange ve Olimpija Ljubljana bir üst tura çıktı.

Emre Aşıkçı  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
UEFA Konferans Ligi'nde Levadia, Differdange ve Olimpija Ljubljana tur atladı

İstanbul

Bugün yapılan maçların ardından Levadia Tallinn (Estonya), Differdange (Lüksemburg) ve Olimpija Ljubljana (Slovenya) adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.

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Alınan sonuçlar şöyle:

Iberia (Gürcistan) - Levadia Tallinn (Estonya): 2-2 (0-1)

Differdange (Lüksemburg) - The New Saints (Galler): 1-0 (1-0)

Inter Escaldes (Andorra) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1 (2-4)

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