UEFA Konferans Ligi'nde Levadia, Differdange ve Olimpija Ljubljana tur atladı
UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanşlarında Levadia Tallinn, Differdange ve Olimpija Ljubljana bir üst tura çıktı.
İstanbul
Bugün yapılan maçların ardından Levadia Tallinn (Estonya), Differdange (Lüksemburg) ve Olimpija Ljubljana (Slovenya) adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.
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Alınan sonuçlar şöyle:
Iberia (Gürcistan) - Levadia Tallinn (Estonya): 2-2 (0-1)
Differdange (Lüksemburg) - The New Saints (Galler): 1-0 (1-0)
Inter Escaldes (Andorra) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1 (2-4)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.