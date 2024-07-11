UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunun ilk ayağında bugün 2 maç oynandı
UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu ilk ayak maçları, bugün oynanan 2 karşılaşmayla başladı.
İstanbul
Bosna Hersek temsilcisi Velez Mostar, Andorra ekibi Inter Escaldes'le sahasında 1-1 berabere kaldı.
Litvanya temsilcisi Auda, sahasında ilk yarısın 1-0 önde tamamladığı maçta Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı 2-0 mağlup etti.
İlk tur maçlarının rövanşları 17-18 Temmuz tarihlerinde oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.