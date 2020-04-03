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UEFA-ECA ve EPFL liglerin tamamlanmasını tavsiye etti

Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Profesyonel Futbol Liglerinin kulüplere bir mektup göndererek, ligler tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını belirttiğini açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 03.04.2020
UEFA-ECA ve EPFL liglerin tamamlanmasını tavsiye etti

İstanbul

Medipol Başakşehir üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, Avrupa Kulüpler Birliği (UEFA-ECA) ve Avrupa Profesyonel Futbol Liglerinin (EPFL) kurum ve kulüplere bir mektup göndererek, ligler tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını belirttiğini açıkladı. 

Eröğüt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yetkililerle yaptıkları görüşmeler ve kendi komite çalışmalarına göre liglerin en geç temmuz, ağustos aylarında devam edeceğine inandıklarını ve planladıklarını, liglerin tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını ve bu kararı alan ülkelerin takımlarının 2020-21 UEFA müsabakalarına katılmalarının şüpheli olacağını açıkladılar." ifadelerini kullandı.

Eröğüt ayrıca, öncelikle yerel liglerin tamamlanacağını daha sonra UEFA organizasyonlarının oynanacağının belirtildiğini aktardı.

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