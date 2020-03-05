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UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020'ye ilişkin koronavirüs açıklaması

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle artan sağlık endişelerine rağmen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) planlandığı gibi düzenleneceğini açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 05.03.2020
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020'ye ilişkin koronavirüs açıklaması

İstanbul

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, UEFA olarak koronavirüs sorununu ciddiye aldıklarını ancak mevcut durumun 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde 12 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2020 için tehdit oluşturmadığını belirtti.

Yaşananları paniğe kapılmadan soğukkanlı bir şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Ceferin, "Koronavirüs üstesinden gelmemiz gereken bir konu. Ben iyimserim. Durumun EURO 2020 başlamadan kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Bu yüzden endişeli değilim. Şu an her şey kontrolümüz altında." ifadelerini kullandı.

Sloven futbol adamı Ceferin, ev sahibi ülke sayısının azaltılması veya maçların seyircisiz oynanması gibi ihtimallerin olup olmadığı yönündeki soruya ise "Bunları düşünmek bile istemiyorum. Her şeyin planlandığı gibi gideceğine eminim." cevabını verdi.

EURO 2020, 12 Haziran'da Türkiye ile İtalya arasında Roma'da oynanacak maçla başlayacak.

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