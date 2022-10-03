Dolar
18.54
Euro
18.22
Altın
1,700.17
ETH/USDT
1,314.70
BTC/USDT
19,537.00
BIST 100
3,392.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Başkanı Ceferin'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Benim için artık böyle bir sorun yok

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, kendisi için artık Avrupa Süper Ligi diye bir sorunun olmadığını söyledi.

Barış Seçkin   | 03.10.2022
UEFA Başkanı Ceferin'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Benim için artık böyle bir sorun yok

Roma

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Spor Yazarları Birliği (AIPS) Kongresi'ne katılan Ceferin, burada güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İspanya'nın Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'in Avrupa Süper Ligi projesini yeniden gündeme getirip, bu projede ısrar ettiğinin anımsatılması üzerine Ceferin, "Biz bu Süper Lig konusunu çok uzun süre konuştuk. Benim için artık böyle bir sorun yok." ifadesini kullandı.

Ceferin, bu projeyle küçük kulüplerle karşılaşılmak istenmediği ve tüm Avrupa modelinin değişmesi gerektiğine dikkati çekerek, bunun çok büyük bir hata olacağını, kendisinin de bunun hakkında konuşmak istemediğini dile getirdi.

UEFA Başkanı, Avrupa futbolunun bugün geçmişte hiç olmadığı kadar bir bütün olduğunu da söyledi.

Diğer yandan Ceferin, UEFA başkanlığına yeniden aday olacağını, şu ana kadar 55 destek mektubu aldığını ve muhtemelen yarışa tek aday olarak gireceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma Genel Komutanlığından "Şırnak Meteler Taburu"na özel paylaşım
Türkiye ile Libya arasında "Medya ve İletişim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı
İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin yeni detayları açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: KKTC hepimizin devletidir, devletin tanınması hepimiz için gerekli

Benzer haberler

UEFA Başkanı Ceferin'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Benim için artık böyle bir sorun yok

UEFA Başkanı Ceferin'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Benim için artık böyle bir sorun yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak

Savatra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta maçları 9 karşılaşmayla tamamlandı

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta maçları 9 karşılaşmayla tamamlandı
UEFA Uluslar Ligi'nde grupların 6. haftasına 7 maçla devam edildi

UEFA Uluslar Ligi'nde grupların 6. haftasına 7 maçla devam edildi
UEFA, Halil Umut Meler'i Romanya-Bosna Hersek maçında görevlendirdi

UEFA, Halil Umut Meler'i Romanya-Bosna Hersek maçında görevlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet