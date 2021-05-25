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UEFA 'Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayan kulüpleri yargılayacak

UEFA, "Avrupa Süper Ligi" adlı girişiminden ayrılma kararı almayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus kulüplerini yargılayacağını duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 25.05.2021
UEFA 'Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayan kulüpleri yargılayacak

Ankara

UEFA'dan yapılan açıklamada, söz konusu girişimle aralarındaki bağlantıyı sonlandırmamaları gerekçesiyle haklarında 12 Mayıs'ta disiplin soruşturması açılan Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un suçlu bulunduğu belirtildi.

Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan üç kulüp, UEFA'nın yasal yapısının olası ihlali gerekçesiyle yargılanacak.

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı.

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